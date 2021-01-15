Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından şimdi de Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı düzenlendi.
Saldırının Uğuroğlu'nun evinin önünde gerçekleştiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da bir saldırı daha: Orhan Uğuroğlu evinin önünde darp edildi
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı gerçekleştirildi.
Haber Merkezi
Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından şimdi de Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı düzenlendi.
Saldırının Uğuroğlu'nun evinin önünde gerçekleştiği öğrenildi.