Ankara'da bir saldırı daha: Orhan Uğuroğlu evinin önünde darp edildi

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından şimdi de Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı düzenlendi.

Saldırının Uğuroğlu'nun evinin önünde gerçekleştiği öğrenildi.

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Saldırıya uğrayan Özdağ'dan ilk açıklama: Dikişler var, elim kırık, ateş etmesek belki ölmüştük