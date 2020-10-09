Ankara'da bir hekim daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara Özkaya Tıp merkezinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Necdet Gökçınar, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Covid-19 salgını ve alınmayan önlemler sağlık emekçilerini etkilemeye devam ediyor.

Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Özkaya Tıp merkezinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Necdet Gökçınar koronavirus nedeniyle yaşamını yitirdi.

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