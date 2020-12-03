Ankara'da bir binanın bodrumunda ses telleri alınan 68 köpek bulundu

Ankara'da bir binanın bodrum katında ses telleri alındığı belirtilen 68 köpek bulundu.

Haber Merkezi

Ankara'da bir binanın bodrum katında kafesler içinde 68 köpek bulundu.

Köpeklerin ses tellerinin alındığı öne sürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

02.12.2020 tarihinde yapılan bir ihbar üzerine; ekiplerimizce ihbarda bildirilen ve ilimiz Keçiören ilçesinde bulunan adreste gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bir binanın alt katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı türlerde 68 köpeğin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu adreste el konulan 68 köpek, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş; yakalanan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5. Maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12.308 TL cezai işlem uygulanmış, ayrıca olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatılmıştır.