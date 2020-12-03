Ankara'da bir binanın bodrum katında kafesler içinde 68 köpek bulundu.
Köpeklerin ses tellerinin alındığı öne sürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
Ankara'da bir binanın bodrumunda ses telleri alınan 68 köpek bulundu
Ankara'da bir binanın bodrum katında ses telleri alındığı belirtilen 68 köpek bulundu.
Haber Merkezi
Ankara'da bir binanın bodrum katında kafesler içinde 68 köpek bulundu.
Köpeklerin ses tellerinin alındığı öne sürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: