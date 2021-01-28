Ankara’da 'Başkentgaz devletleştirilmeli' sesi yükseliyor

Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte ülke genelinde yurttaşlar yüklü doğalgaz faturalarıyla karşılaşıyor.
Ödenemeyen faturalara kış ortasında yaşanan kesintiler ekleniyor.
Sadece 2020 yılının ilk 6 ayında 600 bin abonenin gazı ödenemeyen borçlar nedeniyle kesilirken, fatura soygunun bu kesintiler de giderek artıyor.
Kesintilerin ve fatura soygunun adreslerinden biri, Ankara'da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar "bağış" yaptığı ortaya çıkan, 1 lira karşılığında kamuya ait iki arsayı tam 25 yıllığına kiralayan Başkentgaz.
TKP'nin ülke genelinde yürüttüğü "devletleştirme" çalışmalarının bir parçası olarak Ankara'da TKP tarafından bir süredir Başkentgaz'ın devletleştirilmesi çalışması yürütülüyor.
Kent genelinde Başkentgaz'ın devletleştirilmesi çalışması yürütülürken, bu çalışmanın bir parçası olarak kent pazarlarında buluşmalar ve "devletleştirme" çağrıları yapılıyor.
Ankara'da Seyran, Dikmen ve Batıkent'te pazar yerlerinde dağıtılan bildiriler ve yapılan açıklamalarla "devletleştirme" talebi dile getirildi. Buluşmalarda Başkentgaz'ın neden devletleştirilmesi gerektiği anlatıldı.
O buluşmalardan kısa görüntüler TKP Ankara İl Örgütü'nün twitter hesabından şöyle paylaşıldı:
Soygunu durdurmak için: Başkentgaz devletleştirilmelidir!— TKP Ankara (@AnkaraTkp) January 25, 2021
İnsanların ısınma ihtiyaçları merkezi olarak planlansın, işsizlerin, emeği ile geçinenlerin, öğrencilerin, emeklilerin, esnafın ısınma ihtiyacı ücretsiz olarak sağlansın diyoruz.
Mücadeleyi yükseltiyoruz. pic.twitter.com/ymDpR5uqUn
Bugün faturalarımızın yüksek olmasının temel nedeni dağıtım şirketlerinin kârlarıdır. Patronlar zenginliklerine zenginlik katarken halkımız her geçen gün fatura yükü altında eziliyor.— TKP Ankara (@AnkaraTkp) January 27, 2021
Bunun adı açıkça soygundur. Bu soygunu durdurmak için kararlıyız.
Sokullu Semt Pazarı'ndan... pic.twitter.com/eJ8uBUmDgj
Ön satışlı sayaç uygulaması ile binlerce aboneyi mağdur etti. Sayaç ücretleri, dolum bedelleri ile faturalar şişirildi.— TKP Ankara (@AnkaraTkp) January 27, 2021
Sayaçlardan gaz arzı kesildi, borcunu ödeyemeyen yurttaşlarımız bir de açma kapama bedeli ile yeniden borçlandırıldı.
Uğur Mumcu Semt Pazarı'ndan... pic.twitter.com/dThsnswukw
Soygunu durdurmak için: Başkentgaz devletleştirilmelidir!
Asli görevi yurttaşların ısınma ihtiyacını karşılamak olan Başkentgaz, dönemin belediye başkanı Melih Gökçek'in şaibeli uygulamaları ile gündemden hiç düşmedi.
Özelleştirildi.
2013 yılında yok pahasına Torunlar GYO'ya satıldı. Patronların özelleştirmeler yoluyla kamu yatırımlarına çöreklenmesinin tipik örneklerinden birisi oldu.
Torunlar GYO yönetimi altında kirli ilişkileri deşifre oldu. Bir vergi kaçırma yöntemi olarak Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan tam 8 milyon dolarlık "bağış" uzun süre tartışıldı.
Ön satışlı sayaç uygulaması ile binlerce aboneyi mağdur etti. Sayaç ücretleri, dolum bedelleri ile faturalar şişirildi.
Sayaçlardan gaz arzı kesildi, borcunu ödeyemeyen yurttaşlarımız bir de açma kapama bedeli ile yeniden borçlandırıldı.
Ön ödemeli sayaçlara fiyat farkları çıkarıldı.
Bugün faturalarımızın yüksek olmasının temel nedeni dağıtım şirketlerinin kârlarıdır. Patronlar zenginliklerine zenginlik katarken halkımız her geçen gün fatura yükü altında eziliyor.
Bunun adı açıkça soygundur. Bu soygunu durdurmak için kararlıyız.
Patronların kârı sırtımızda yük olmasın diyoruz.
İnsanların ısınma ihtiyaçları merkezi olarak planlansın, işsizlerin, emeği ile geçinenlerin, öğrencilerin, emeklilerin, esnafın ısınma ihtiyacı ücretsiz olarak sağlansın diyoruz.
Borçlar silinsin, gazı kesilen tüm sayaçlar yeniden açılsın diyoruz.
Tüm bunları gerçekleştirmek için Başkentgaz derhal DEVLETLEŞTİRLMELİDİR diyoruz.
TKP Ankara İl Örgütü