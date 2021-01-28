Ankara’da 'Başkentgaz devletleştirilmeli' sesi yükseliyor

Soygunu durdurmak için: Başkentgaz devletleştirilmelidir!

Asli görevi yurttaşların ısınma ihtiyacını karşılamak olan Başkentgaz, dönemin belediye başkanı Melih Gökçek'in şaibeli uygulamaları ile gündemden hiç düşmedi.

Özelleştirildi.

2013 yılında yok pahasına Torunlar GYO'ya satıldı. Patronların özelleştirmeler yoluyla kamu yatırımlarına çöreklenmesinin tipik örneklerinden birisi oldu.

Torunlar GYO yönetimi altında kirli ilişkileri deşifre oldu. Bir vergi kaçırma yöntemi olarak Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan tam 8 milyon dolarlık "bağış" uzun süre tartışıldı.

Ön satışlı sayaç uygulaması ile binlerce aboneyi mağdur etti. Sayaç ücretleri, dolum bedelleri ile faturalar şişirildi.

Sayaçlardan gaz arzı kesildi, borcunu ödeyemeyen yurttaşlarımız bir de açma kapama bedeli ile yeniden borçlandırıldı.

Ön ödemeli sayaçlara fiyat farkları çıkarıldı.

Bugün faturalarımızın yüksek olmasının temel nedeni dağıtım şirketlerinin kârlarıdır. Patronlar zenginliklerine zenginlik katarken halkımız her geçen gün fatura yükü altında eziliyor.

Bunun adı açıkça soygundur. Bu soygunu durdurmak için kararlıyız.

Patronların kârı sırtımızda yük olmasın diyoruz.

İnsanların ısınma ihtiyaçları merkezi olarak planlansın, işsizlerin, emeği ile geçinenlerin, öğrencilerin, emeklilerin, esnafın ısınma ihtiyacı ücretsiz olarak sağlansın diyoruz.

Borçlar silinsin, gazı kesilen tüm sayaçlar yeniden açılsın diyoruz.

Tüm bunları gerçekleştirmek için Başkentgaz derhal DEVLETLEŞTİRLMELİDİR diyoruz.

TKP Ankara İl Örgütü