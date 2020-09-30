Ankara'da 'av turizmi'ne durdurma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce "Devlet İhale Kanunu" kapsamında, açık teklif usulüyle gerçekleştirilen, "Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik acente kotalarının av turizmi kapsamında avlattırılması işi" ihalesi, 24 Haziran'da yapıldı. İhalede 3 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyunu avlanmasına izin verildi.

Ankara Barosu, ihale kapsamında "avlanılacak hayvanların endemik ve nesli tükenmekte olan canlılar olduğu, ihale işinin 'kiralama' olarak belirtildiği; ancak avlanma ihalesinin kiralama işlemi olmadığı, 3 kızıl geyik ve 1 Anadolu yaban koyununun avlanma ihalesinin usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle ihalenin iptali için Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Av hayvanlarının avlanmasıyla ilgili hangi kriterlerin dikkate alınarak kotaya konulduğunun detaylı araştırılmasını isteyen mahkeme, yeni karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Mersin'de 33 bin liralık ceza kesildi

Mersin'de ise ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, kaçak av yaparken 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 33 bin 111 lira ceza kesildiği öğrenildi.