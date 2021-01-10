Ankara'da AFAD'a göre 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da saat 22.53'te AFAD'a göre 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Ankara Kalecik olduğu belirtildi. Açıklamaya göre deprem 12,81 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise Eskiköy-Kalecik merkezli depremin büyüklüğünü 4,6 olarak ölçtü. Rasathane depremin derinliğini 6,7 km olarak duyurdu.