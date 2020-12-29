Ankara'da 1 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde meydana gelen silahlı kaza sonucu bir asker hayatını kaybetti. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.