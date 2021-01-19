Ankara yolundaki Ekmekçioğulları işçilerine polis engeli

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitmek üzere Çorum'dan yola çıkan Ekmekçioğulları işçileri Ankara yolunda engellerle karşılaştı.
İşçiler, bu sabah Çorum Kadeş meydanından fabrikaya kadar yürümelerinin ardından Ankara'da bakanlığa gitmek üzere otobüslere binmişlerdi.
Önce Kırıkkale'de durdurulan otobüsler, daha sonra Ankara Elmadağ'da durduruldu.
Elmadağ'da polis engelini aşan işçiler, otobüslerle Ankara'ya vardı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, şube yöneticileri ve işçilerden oluşan bir heyetin, Çalışma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
İşçilerin kararlılığı sonucu bir engel daha aşıldı. Otobüsler Elmadağ'dan Ankara'ya ilerliyor...— DİSK (@diskinsesi) January 19, 2021
"Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey..." pic.twitter.com/2AjN855nJ0
Barikat açıldı. Çorum'dan yola çıkan #Ekmekçioğulları işçileri Ankara'da..— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 19, 2021
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, şube yöneticilerimiz ve işçilerden oluşan bir heyet, Çalışma Bakanlığında görüşmedeler...
Diğer işçiler de Anadolu Şubemizde... pic.twitter.com/38J32XKSip