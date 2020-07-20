Ankara ve İstanbul'da Suruç anmasına müdahale: Çok sayıda gözaltı var

Ankara’da iki farklı noktada Suruç Katliamı’nın 5’inci yılında anma yapmak isteyenlere polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

IŞİD'in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genci anmak için Ankara’da iki noktada bir araya gelmeye çalışan kitleye polis, sert müdahalede bulundu.

Atatürk Bulvarı üzerinde “Suruç İçin Adalet, Herkes İçin Adalet” pankartı açanların etrafı polisler tarafından sarılarak, gazetecilerin ve yurttaşların çekim yapması engellendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gençlere müdahale eden polis, flamaları, pankartı ve yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını parçaladı. Müdahale sırasında polisin yere yatırdığı gençleri darp ettiği görüldü.

İkinci gruba da müdahale

Meşrutiyet Caddesi ile Konur Sokak’ın kesiştiği yerde açtıkları pankart ile yürümek isteyen gençlerin önü de çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi. Polis eyleme biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Eylemde “Suruç İçin Adalet, Herkes İçin Adalet” pankartı ve katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları da polisler tarafından yırtıldı. Onlarca kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da da müdahale: 5 gözaltı

Katliamda yaşamını yitirenler için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen anma etkinliğine de polis müdahale etti.

Kadıköy Halitağa’da düzenlenen anmaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu HDP’li milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suruç’ta katledilenlerin yakınları katıldı.

Gençlik örgütleri etkinliğin ardından Süreyya Operası’nın önüne giderek açıklama yapmak istedi. Kitlenin önünü kesen polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Müdahalenin ardından Kadıköy Eğitim-Sen önünde toplanan gençlik örgütleri burada basın açıklaması yaptılar.