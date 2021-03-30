Ankara ve Çorum Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili karar aldı. Buna göre 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi. Böylelikle kentte yeni bir karar alınıncaya kadar yüz yüze eğitime devam edilecek.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise kentin Covid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirterek bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

Çiftçi, "Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık" dedi.