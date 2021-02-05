Ankara ve Adana'da Boğaziçi'ne destek eylemlerine polis saldırısı

Ankara Kızılay'da Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine destek için bir araya gelenlere polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı.

Çankaya Belediyesi önünde "Emek ve Demokrasi Güçleri" tarafından yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde sokak girişlerini kapatan polis çok sayıda kişiyi gözaltı aldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi polisin saldırısında dört meslektaşlarının da gözaltına alındığını açıkladı.

Kentte polisin Boğaziçi'ne destek için bir araya gelenlere saldırıları sürüyor. Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bir araya gelen öğrencilere polis saldırısı çevredeki yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Ankara'daki gözaltı sayısının 20'nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Adana'da da saldırı

Adana'da "Emek ve Demokrasi Güçleri"nin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemi açıklamasına da polis saldırdı. 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.