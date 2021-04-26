Ankara Valisi Şahin: Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak

Ankara Valisi Vasip Şahin geçtiğimiz Perşembe günü kentteki pandemi hastanesi statüsündeki bazı hastanelerin yönetimleriyle uzaktan erişimle bir araya geldi.

T24'te yer alan habere göre görüşme sırasında Şahin, gelecek 15 gün ağır hasta sayısının artmasının beklendiğini söyledi. Şahin bu nedenle hastane yönetimlerinden destek olunmasını istedi.

Habere göre Vali Şahin’in bu mesajının ardından Sağlık Bakanlığı pandemi statüsündeki özel hastanelerden gerek servis, gerekse yoğun bakımlarına alınan vaka sayısının yüzde 10 artırılması talimatını verdi.

Bakanlık ayrıca devlet hastanelerinde görülen yoğunluk nedeniyle "Covid–19 olmayan hastaların da yine özel hastanelerce alınarak tedavilerinin yürütülmesini" istedi.

Haberde Ankara’daki bir vakada hem İngiliz, hem de Brezilya mutasyonu Covid-19 virüsünün tespit edildiğine de yer verildi.