Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Daha önce 1 Mart'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim için valiliklerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan Ankara Valiliği de yüz yüze eğitim için pazartesi günü yapılacak bakanlar toplantısından çıkacak sonucun beklendiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."