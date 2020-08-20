Ankara Valiliği'nden mangal yasağı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" denildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada da konuyla ilgili alınan kararlar şöyle sıralandı:

"- Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları, Şehir Ormanları, Milli Parklar ile Tabiat Parklarından ekli listede belirtilen kontrollü alanlar hariç ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır.

- Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve karar ekinde listelenerek ilan edilen piknik mesire yerleri, milli parklar ve tabiat parklarında 31.10.2020 tarihine kadar saat 20.00'dan sonra mangal / semaver / ateş yakılması yasaktır.

- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle yasaktır.

- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaktır.

- Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara, İlçe Kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yangın riskinin yüksek olduğu (meteorolojik açıdan yüksek sıcaklık ve düşük nem) günlerde sınırlı sürede girişler kısıtlanabilecektir."

Valilik mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici nitelikteki el ilanı ve broşür dağıtımının yapılacağını, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ise adli ve idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

