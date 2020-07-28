Ankara Ulus'ta imar planının iptali kararı onandı

Ulus Tarihi Kent Merkezi’ndeki rant ve talan plan değişikliklerini yargıya taşıyan ve uzun soluklu bir hukuk mücadelesi veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir kazanım daha elde etti.

Danıştay 6. Dairesi, plan üstüne plan yapılan Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne ilişkin, Ankara 2 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.09.2014 tarih ve 1044 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2014 tarih ve 1871 sayılı kararı ile onaylanan Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile plan hükümleri, plan açıklama raporunun iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara 7. İdare Mahkemesinin 05/09/2016 tarih ve E:2015/1830, K:2016/3035 sayılı kararının temyizine ilişkin, iptal kararını onadı.

Danıştay 6. Dairesi, kararında “Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Bölge İdare Mahkemesi Ankara 5. İdari Dava Dairesince verilen 29/12/2016 tarihli, E:2016/625, K:2016/552 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın onanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine 30/06/2020 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” denildi.

'Ulus kuruluşun ve kurtuluşun mekanı olarak, kültürler katmanıdır. Ankara’nın çok kültürlülüğün tanık ve tarihi mekanıdır'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu yargı kararları Ulus Tarihi Kent Merkezinin korunması için verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğu göstermektedir. 2014 de başlayan Koruma Amaçlı İmar planı değişikliğine yönelik davamıza ilişkin Danıştay’ın 6 yıl sonra 30 Haziran 2020 de karar vererek bize yeni tebliğ edilmesi sürecin ne kadar zahmetli olduğunun ve titizlikle takip edilmesinin gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Ulus Tarihi Kent merkezi ile ilgili atılacak her adımda, yargı ve bilirkişi raporları, Ulus’un potansiyellerinin bilinmeden, plan proje yapıldığının altını defalarca çizmiştir. Ulus kuruluşun ve kurtuluşun mekanı olarak, kültürler katmanıdır. Ankara’nın çok kültürlülüğün tanık ve tarihi mekanıdır. Bir yanda Roma dönemi, bir yanda Cumhuriyetin nadide mekansal eserleri. Ulus bu değerleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekebilirdi. Ulus’un talanı ve Ulus’un kimliksizleştirilmesi değerlerimizin yok edilmesidir. Ulus'un talan edilmesine içeriğinin boşaltılmasına, kimliksizleştirilmesine karşı mücadelemiz devam edecek. Bir kez daha bu güzel kararı başkentliler duyurmaktan mutluluk duyarız” dedi.