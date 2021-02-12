Ankara TOKİ şantiyesinde işçilere aylardır maaş ödenmiyor

Ankara Yenimahalle, Yakacık Mahallesinde bulunan Alfen-Akfen Ankara Yenimahalle İnşaatı İş Ortaklığı’nın yapımını üstlendiği TOKİ konut şantiyesinde çalışan işçilerin maaşları 3 aydır ödenmiyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’na ulaşan işçiler, projenin dış cephe işlerinin taşeronluğunu yapan Başkent Global Laboratuvar Ekipmanları İnşaat firmasında çalışanlara aylardır herhangi bir ödeme yapılmadığını, maaşlarının yanı sıra sigorta primlerinin de eksik ödendiğini belirttiler.

İşçiler, “Birçok arkadaşımız bu şekilde çalışıp parasını alamadan gitti” diyerek kendilerinin dışında alçıcıların, mermercilerin ve duvarcıların da aynı durumda olduğunu belirtti. İşçiler hakları olan paralarının yatırılmasını istiyor. Konuyla ilgili daha önce 170’i arayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezine şikâyette bulunduklarını belirten işçiler, şikâyetin kabul edilmesine rağmen hâlâ konuyla ilgili yanıt gelmediğini de söyledi.

Şantiyede koronavirüs önlemi alınmıyor

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nda örgütlü inşaat işçilerinin verdiği bilgilere göre, aynı zamanda şantiyede çalışanlar için hiçbir koronavirüs önleminin alınmadığı, sosyal mesafenin olmadığı, sağlıksız ortamda ve yan yana yemek yemek zorunda bırakıldığı belirtildi.

🔴 İşçilere 3 aydır maaş ödenmeyen TOKİ şantiyesinin hali: Salgına ve iş güvenliğine karşı sıfır önlem, sıkış tıkış yemekhane, sağlıksız yemekler, eksik ödenen sigortalar... @Toki_Kurumsal @ailevecalisma pic.twitter.com/bO1I6P2CUL — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 12, 2021

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı: İşçi arkadaşlarımızın paralarını derhal ödeyin

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "PE İnşaat işçileri Dayanışma Ağı’nda bulunan işçilerin aktardıklarına göre, 3 aydır maaşları ödenmiyor, sigortaları eksik yatırılıyor. Bunun dışında şantiyede hiçbir salgın önlemi alınmıyor. Yemekhaneler kalabalık, iş güvenlik önlemi alınmıyor. İşçilerin canını hiçe sayan, hak ettikleri emeğin karşılığını vermeyen patronları uyarıyoruz. PE İnşaat işçileri Dayanışma Ağı olarak bu işin peşini bırakmayacağız. İşçi arkadaşlarımızın paralarını derhal ödeyin.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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