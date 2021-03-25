Ankara Tiyatro Dayanışması'ndan 27 Mart etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Ankara Tiyatro Dayanışması saat 14.00 de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde bir etkinlik düzenleyecek.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde işsiz kalan, devletin desteğinden, yasal korumasından, sosyal güvenceden yoksun bırakılan tiyatro emekçileri olarak 1 yıldır yaşam mücadelesi veriyoruz" denilirken, "Sanatımızı üretecek ve seyircilerimizle buluşacak tüm zeminlerimiz ortadan kalkmış durumda. Belirsizliğin hâkim olduğu pandemi döneminde biz tiyatro emekçileri duyulmayan sesimizi bir kez daha günümüzde duyurmak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"27 Martta bildirimizi okuyacak, performans gösterilerimizi sunacak ve şiirlerimizi seslendireceğiz.

Bir araya geleceğimiz günümüzde tüm dostları yanımızda olmaya çağırıyoruz.

Gücümüz ve umudumuz örgütlü dayanışmamızdır.

Yaşasın Sanat Yaşasın Tiyatro