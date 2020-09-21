Ankara Tabip Odası: Pozitif hastalarımızın yüzde 60-70'i fabrika işçisi



Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, Ankara'da salgının kontrolden çıkmasına dikkat çekti. Karakoç, kentte ortaya çıkan duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Tabip Odası tarafından teyit edilen, 16 Eylül itibarıyla, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı 882'ye ulaştı. Tabip Odası Başkanı Karakoç, “Poliklinikler ve filyasyon ekiplerinden aldığımız bilgilere göre, korona pozitif tanısı konmuş hastalarımızın yüzde 60-70’i fabrika ve işyerlerinde çalışanlar ve kamu personeli. Bu nedenle zorunlu olmayan mal ve hizmetlerin üretimi de bir an önce durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

'Yaşı adam evde, çocuğu işe gidiyor'

Karakoç sözlerine şöyle devam etti:

"Kamu kuruluşlarının 1 Haziran itibariyle hızlı bir şekilde açılmasından sonra, o dar ortamlarda hastalık yayıldı. Bir diğer önemli etken de şu: Ankara, Anadolu’da bir sağlık üssü. İki aydır, Türkiye’nin dört bir yanından genç öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurmak üzere geliyor. Bu çocukların heyet muayenesi sadece Ankara’da yapılıyor. Çevre illerden gelen hastalar da var. Filyasyon ekipleri tükenmiş durumda. Bu ekiplerin içinde en çok diş hekimleri var ama şu anda İl Sağlık Müdürlüğü ya da Sağlık Bakanlığı’ndaki, kaportacı dahil, bütün çalışanlar da filyasyon ekiplerine dağıtıldı. İstanbul’un bu duruma gelmemesi için filyasyon ekipleri yenilenmeli; bu işin eğitimini almış hekimler, hemşireler, sağlık memurları ekiplere dahil edilmeli.

Ankara’da şu an hastalarımızın önemli bir kısmını ilaç verip evde tedavi ediyoruz ve bu durum, temas sayısını arttırıyor. Yaşlı adam evde ama çocuğu işe gidip gelince bunun bir anlamı kalmıyor. Ekim ve kasım aylarında mevsimsel grip salgını olacak, yurttaşlar hastanelere daha hızlı koşacak. Ciddi bir kaygı içindeyim."