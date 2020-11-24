Ankara Tabip Odası: Hastaları acil servislerde bekletiyoruz

Koronavirüs salgını yayılmaya, vaka sayıları artmaya yeniden başladı. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, Ankara’daki hastanelerin dolduğunu ve Kovid-19 hastaları için yatak bulunamadığını söyledi.

Karakoç, “Hastaları ya acil servislerde bekletiyoruz ya da telefon numaralarını alarak evlerine yolluyoruz. Yatak boşaldığında çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Karakoç, pozitif vakanın evine gidip gelmesinin çok zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

‘Öfkeleri sağlık çalışanlarına yöneliyor’

"Bazı Kovid-19 hastalarının aracı yok. Bazıları da başkalarının kullandığı araçla gelip gidiyor hastaneye. Bu durumda da aracı kullanan büyük risk altında oluyor, Kovid-19 hastasıyla temaslı oluyor. Hastalar da zaman zaman bu durumda öfkelerini sağlık çalışanlarına yöneltiyor."

‘Ameliyathaneler yoğun bakıma çevrildi’

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki ameliyathanelerin ardından yeni doğan yoğun bakım ünitelerin “yetişkin yoğun bakım” ünitesine çevrildiğini söyleyen Karakoç şu bilgileri verdi:

“Hastanede yoğun bakım yatak sayısı 16’dan 24’e çıkarıldı. Burada yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85 civarında. Çalıştığım Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde ise yüzde 90 seviyesinde.”