Ankara Tabip Odası: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 693'e yükseldi

Ankara Tabip Odası, Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693'e yükseldiği bildirildi" denildi.
⚠️ 📢 ⚠️ 02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693'e yükseldiği bildirildi ❗️— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) September 2, 2020
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📌 #RaporCovid19
📌 #YaygınTest
📌 #Ölüyoruz pic.twitter.com/jfRP4dDIeO