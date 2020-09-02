Ankara Tabip Odası: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 693'e yükseldi

Ankara Tabip Odası, Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693'e yükseldiği bildirildi" denildi.