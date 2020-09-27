TKP’nin semt evlerine Ankara’da bir yenisi daha eklendi. Bugün düzenlenen bir etkinlikle birlikte Ankara Seyran Semt Evi açıldı.

Açılış etkinliğinde pandemi koşuları gözetilerek oturma düzeni oluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte ilk olarak açık alanda bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından Ankara İl Komitesi adına Önder Erginer açılış konuşmasını yaptı. Erginer, “Bugün burada açılışını yaptığımız Semt Evi ile birlikte Ankara’daki semt evi sayımız 7’ye yükselmiş oldu. Dün Mamak Doğukent Semt Evimizin açılışı oldu, bugün burada Seyran açılıyor, yaklaşık 2 hafta sonra gözümüz Ayrancı’da olacak ve önümüzde Esat, Sokullu, Tuzluçayır, Sincan bizleri bekliyor olacak” dedi.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde intihar eden 18 yaşındaki kargo emekçisine ve saldırıya uğrayan sağlık emekçilerine değinen Erginer, “Bugün Türkiye’ye baktığımızda çok iç açıcı bir tablo ile karşı karşıya olmadığımız ortada. Bu düzen, uzun süredir üzerine basa basa söylediğimiz gibi değişmeli. Bu Düzen Değişmeli, çünkü bu düzen biz emekçilere sadece ve sadece bunları reva görüyor” diye konuştu.

Semt evlerinin aynı zamanda Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nın birer merkezi olduğuna değinen Erginer, “Biz Semt Evleri ile aynı dönemde Patronların Ensesindeyiz mücadele ve dayanışma ağını da kurmuştuk, aranızda takip edenler, hatta bu ağın parçası olanlar var. Ve bu ağ birçok emekçinin patronun karşısında yalnız ve güçsüz hissetmemesini sağladı. Birlikte hareket etmenin gücünü gösterdi ve Eemt evleri bu çalışmaların da merkezlerinden biri olacak” dedi.

Erginer’in konuşmasının ardından TKP’li genç emekçi Hüseyin Kanariz, partinin yüzüncü yaşına ithafen yazdığı “Kızıl Bayrak” şiirini okudu.

Açılış etkinliği, mahalleliye TKP gönüllüsü olma çağrısıyla sona erdi.