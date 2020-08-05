Ankara Sağlık Müdürlüğü: İlimizde pandemi kontrol altındadır

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin kentteki durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemizde de son günlerde, sınırlı olsa da, artışlar gözlenmektedir. Hareketliliğin en fazla olduğu illerden biri olan Ankara’da il düzeyinde çalışmalarımız yoğun şekilde yürütülmektedir. İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28.07.2020 tarihinde yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısında, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir.

Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve Covid-19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır.

Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63 tür. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir."

Dün genelge yayımlanmıştı

Öte yandan dün Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada kentte 4 Ağustos itibariyle koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısının 488'e yükseldiğini duyurmuştu.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanelere gönderdiği bir genelge ile hastanelerin klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin ve boşta bulunan tüm yoğun bakım yataklarının Covid-19 hastalarına ayrılmasını talep etmiş, elektif cerrahi vaka alımlarının ve elektif dahili yatışların ikinci bir talimata kadar ertelenmesi duyurulmuştu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut ise soL'a yaptığı açıklamada, ‘Diyarbakır’da bir gecede 8 hastanın öldüğü gün Ankara’da 4, Erzurum’da 9, Urfa’da ise 7 hasta hayatını kaybetmişti. Bakanlık toplam ölümü 17 olarak açıkladı. Verilerin hiçbiri doğru değil, bayramdaki tablo ile vakalarda büyük artış yaşanacak. Eylül’de okulların açılması mümkün görünmüyor' dedi.