Ankara-Niğde Otoyolu işçileri 2 yıldır maaşlarını alamıyor!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, 2 yıldır içeride kalan maaşlarını alamadıklarını ve 35 işçinin mağdur edildiğini belirttiler.

ERG Şirketler Grubu’ndan, her biri farklı tutarlarda olmak üzere 1 aylıktan 7 aylığa kadar maaş alacaklarının olduğunu ifade eden işçiler, sigorta giriş-çıkışlarının da kendilerinden habersiz gerçekleştirildiğini ve kıdem tazminatlarının da bu yolla ellerinden alındığını vurguladılar. Bağlı çalıştıkları proje müdürünün kendilerine güvence verdiğini ancak süreç içerisinde karşılarında muhatap bulamadıklarını belirten işçiler, bir süre sigorta ücretleri yatırılmadan çalıştırıldıklarını eklediler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninde bu otoyol ile yıllık 1 milyar 628 milyon TL tasarruf sağlanacağını söylemişti. Bağlantı yollarıyla 332 km olan ve işletme süresi ise 15 yıl 4 ay olan proje için işçilerin maaşlarını ödemeyen ERG Şirketler Grubu’na üç kesimde farklı araç garantileri verilmişti. Güncel geçiş ücreti 144.5 TL olan otoyolun yapımında çalışan işçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtiler.

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