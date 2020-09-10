Ankara NHKM Müzik Topluluğu, müziği Hans Eisler'e ait olan Komintern Marşı'nı uyarlayarak, TKP'nin yüzüncü yılına armağan etti.
Düş Değil adlı marş, NHKM Ankara'nın Youtube hesabından yayınlandı.
Ankara NHKM Müzik Topluluğu'ndan TKP'nin yüzüncü yılına armağan
Ankara NHKM Müzik topluluğu, TKP'nin yüzüncü yaşını, uyarlayıp düzenledikleri bir marşla selamladı.
Haber Merkezi
Ankara NHKM Müzik Topluluğu, müziği Hans Eisler'e ait olan Komintern Marşı'nı uyarlayarak, TKP'nin yüzüncü yılına armağan etti.
Düş Değil adlı marş, NHKM Ankara'nın Youtube hesabından yayınlandı.
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