Ankara merkezli savunma sanayi operasyonu

Cemaat'in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren isimlerine yönelik operasyon kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cemaat'in savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmalarına karar verildi.

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