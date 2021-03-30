Ankara merkezli savunma sanayi operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cemaat'in savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmalarına karar verildi.