Ankara ile Atina arasında Ayasofya atışmaları

AKP'nin Danıştay'a verdiği talimat sonrası camiye dönüştürülen Ayasofya, Ankara ile Atina arasında gerilime neden oldu.

Selanik'te karara tepki olarak Türk bayrağı yakılırken, Atina'da da eylemler düzenlendi, bayraklar yarıya indirildiği ve kiliselerin çanları Türkiye'nin kararını protesto için çaldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kararı protesto ederken, "Türkiye'nin milliyetçi saçmalıklarını şaşkınlıkla izliyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir" derken, "Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır. Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, Türkiye'nin kararının güç değil zayıflık göstergesi olduğunu dile getirmişti.