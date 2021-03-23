Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görüleceğini, yağışın olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Ankara için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu.
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görüleceğini, yağışın olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Yapılan açıklama şöyle: