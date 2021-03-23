Ankara için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görüleceğini, yağışın olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle: