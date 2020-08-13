Ankara ev baskınları: Acun Karadağ gözaltına alındı

Ankara’da bu sabah yapılan ev baskınlarında, KHK ile görevden alındıktan sonra Yüksel Caddesi’nde direnişe geçen öğretmen Acun Karadağ’ın da içlerinde bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Acun Karadağ’ın kızı gözaltı haberini Twitter hesabından duyurdu.

Paylaşımda “Ben Acun Karadağ’ın kızı. Bugün bize günaydın olmadı. Evimizi bastılar annemi gözaltına aldılar. Bir de 3 tane kitap aldılar, aldıkları kitaplar çok komik” ifadeleri yer aldı.

Polislerin Karadağ ile birlikte aldığı kitapların gazeteci Hüseyin Aykol’un “Türkiye’de Sol Örgütler”, Fatih Yaşlı’nın “Kinimiz Dinimizdir- Türkçü Faşizm Üzerine Bir İnceleme”, Nicos Poulantzas’ın “Faşizm ve Diktatörlük” olduğu paylaşıldı.

Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Müvekkillerimiz Nazan Bozkurt, Gülnaz Bozkurt ve Acun Karadağ'ın Ankara'da evleri basılarak gözaltına alındıkları bilgisi verildi” denildi.

Halkın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre Ankara Direnişler Meclisi Bülteni'nin; Alev Şahin, Volkan Çeşme, Mehmet Dersulu ve Yeter Gönül Aydın'ın ikametlerinin basıldığı bilgisi verildi. Armağan Özbaş ve Mehmet Dersulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi.