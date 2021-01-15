Ankara Emniyeti'nden Uğuroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldıranlardan 3'ünün gözaltına alındığını, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
Açıklama şöyle:
Son 24 saat içinde KRT TV programcısı avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi olmuştu.
Özdağ ile Uğuroğlu'na saldıranların aynı kişiler olduğu iddia edilmişti.