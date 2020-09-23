Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gülay Uygun'un ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişinin asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 kişinin de başsavcılıkça ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında "Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" dendi.

Ne olmuştu?

Ankara'da Aleyna Çakır'ın şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddia edilmişti.

Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan Gülay Uygun, 17 Eylül'de silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulunmuştu. Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği ifade edilmişti.

​Cesedin bulunduğu yerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümitcan Uygun, annesi hakkında öne sürülen iddialara tepki göstermişti. Ümitcan Uygun, olayı takip eden Müge Anlı'yı hedef alarak "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" demişti.