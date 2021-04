Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı: Gökçek dönemi politikalarını uygulamaktan vazgeçin

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Gökçek döneminde planlanan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Orman Çiftliği alanlarında birinci derece doğal SİT alanı olan bölgede, Beytepe Kavşağı ile Bağlıca yolunu kesen ve Ankara Bulvarı’na bağlayan yol çalışmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Alanda yapılan basın açıklamasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursun Üstün, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Çetinkaya, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nden Dilan Kırmızı katıldı.

Basın açıklamasında üzerinde “Atatürk Orman Çiftliği yollarla talan edilemez. Yol yapımı durdurulsun! Ankara Büyükşehir Belediyesi Gökçek politikalarından vazgeç!” yazılı pankart açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ni Gökçek politikalarını uygulamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu arkamızdaki yol Gökçek döneminde planlanan yollardan bir tanesi Atatürk Orman Çiftliği’nin talan edilmesi bölünerek parçalanmasının en önemli uygulamalarından. Gökçek tarafından planlanan yol Mansur Yavaş tarafından inşa ediliyor. AOÇ arazileri talan ediliyor. Bunun karşısında hukuksal gerekçelerle açıklanan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı bir şekilde kim olursa olsun hangi siyasi parti, hangi belediye başkanı olursa olsun bu topraklar bizim kutsalımızdır. Habitatı ile birlikte bütünlük içerisinde korunması gerekir. Bu yolun acilen durdurulmasını istiyoruz. Bugün Atatürk Orman Çiftliği’ne sahip çıktığını söyleyen anlayış, Gökçek’in yol politikasıyla AOÇ’yi asfalta boğmuş durumda. Hem YDA hem AOÇ hem de katlı kavşaklarda uygulanan plan projelerin hepsi geçmiş dönemde Gökçek tarafından onaylandı. Büyükşehir Belediyesi’ni Gökçek politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’nde hukuk davası ile Cumhuriyet davasını karıştırmıştır. Sonuçlarına katlanacaktır

Candan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Kaçak Saray, planlar, yollar, Ankapark vb 150’ye yakın davamız var. Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e başvurduğumuz davalarımız var. Biz bu davaları salt bir hukuk davası olarak görmüyoruz. Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin açtığımız tüm davalar Cumhuriyet davasıdır. O büyük gün geldiğinde o büyük dava açıldığında bugün açtığımız her dava delil olacaktır. Atatürk Orman Çiftliği Cumhuriyetin simge değeridir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışını ihlal ederek, Gökçek döneminde planlanan yolların yapımını üstlenerek, Cumhuriyet davası ile hukuk davasını karıştırmıştır. Atatürk Orman Çiftliği’ni yollarla bölerek, talana açık hale getirenler yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklardır. Tarihe not düşüyoruz. Tahribat, kimden ve nerden gelirse gelsin, mücadeleye devam ediyoruz.”

Bir taraftan ağaçlandırmaya çalıştıkları AOÇ’de aynı ağaçların yanı başında 50 metrelik yol geçiriyorlar

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursun Üstün ise şunları söyledi:

“ Meslek odaları Ankara Büyükşehir Belediyesinin imar planlarının birçoğunu iptal ettirdi. Bu iptal ettirdiklerimizin birçoğu yeniden mecliste onaylanarak hayata geçiriliyor. Daha önce iptal ettiremediğimiz kimi planlarda, hukuki olduğu gerekçe gösterilerek inşa edilmeye başlanıyor. Belediye bu aşamada işine geldiği gibi davranıyor. Mahkeme kararları zaten hali hazırda tanınıyor olsaydı 7 kez kent suçu olduğu kesinleşen YDA gibi bir yapının planını 8.kez onaylamazlardı. Bu arkamızda gördüğümüz tepe Mansur Yavaş’ın ilan ettiği duyurduğu yeşil Başkent kapsamında ağaçlandırma çalışması yapılan alandır. Bağışlarla toplanan fidanlarla ağaçlandırma çalışmasının yapıldığı yerin hemen yanı başında 50 metrelik yol inşa ediyor. Bir taraftan ağaçlandırmaya, ormanlaştırmaysa çalıştığı AOÇ’de, aynı ağaçların yanı başında 50 metrelik yol geçiriyor. Diğer taraftan AOÇ’de kiralanan alanları alarak tarım yaptığını ve AOÇ’ye sahip çıktığını söylüyorlar. AOÇ’ye 300 dönüm arazide tarım yaparak sahip çıkılmaz, asfalt dökerek parçalamayarak sahip çıkılır. Bütüncül bakılarak sahip çıkılır. Dolayısıyla bir tutarlılık bekliyoruz ve AOÇ’’den yapılan yolu inşaatın durdurulmasını talep ediyoruz.

AOÇ’nin yol olmasına neden olacak

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nden Dilan Kırmızı ise şöyle konuştu:

“Yapılacak her yol kendi trafiğini oluşturacağı için yeni yollara ihtiyaç duyulacaktır. Bu da zamanla AOÇ’nin talanına, bize bırakılan Cumhuriyet mirasının tamamen yok olmasına neden olacaktır. Biz her zaman halkın yararına olmayan her şeyin karşısındayız olmaya da devam edeceğiz.”