Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, koronavirüs nedeniyle takip süreci devam eden çalışan sayısının 981'e yükseldiğini duyurdu.

Gültekin'in açıklaması şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısı, tüm tedbirlerimize ve gayretlerimize rağmen 981'e yükselmiştir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı için tüm birimlerimizde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir."