Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs vaka sayısı arttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle takibe alınan personel sayısının 61 olduğu bildirildi.

Sosyal medya hesabından vaka sayısını duyuran Gültekin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 61 oldu. Belediyemiz tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Personelimizin ve vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

28 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği 33 kişinin ise evde gözetim altına alındığı söyleniyor.