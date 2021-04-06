Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde artan vakalar nedeniyle ziyaretçi kısıtlaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini, belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulamasının yeniden başlatıldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi.
"Son günlerde Kovid-19 pozitif vakalarının kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."