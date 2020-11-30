Ankara Barosu'ndan Vahit Bıçak'a kınama cezası

Ankara Barosu akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın mahkemedeki söylemlerinin savunma sınırını aştığı gerekçesiyle Bıçak hakkında kınama cezası verdi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan davada Vahit Bıçak'ın avukatlığını yaptığı Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukat Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel için "müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu", "konumunu kullanarak istismarı sürdürdüğü", "müvekkilini tehdit ettiği" gibi iddialarda bulunması ve Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri büyük tepkiye yol açmıştı.