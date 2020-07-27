Ankara Barosu'ndan 'hilafet çağrısı'na karşı suç duyurusu

Ankara Barosu, Gerçek Hayat dergisinin yaptığı hilafet çağrısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu tarafından yapılan suç duyurusunda Abdurrahman Dilipak ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ile savcılık tarafından re’sen tespit edilecek kişiler şüpheli olarak yer aldı.

Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan 1031. sayısının kapağında “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” ifadelerine yer verildiği hususunun Abdurrahman Dilipak'ın 26 Temmuz tarihinde Twitter üzerinden söz konusu dergi kapağını paylaşmasıyla öğrenildiği ifade edilen suç duyurusu dilekçesinde, Kemal Özer'in de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla ifadelerin derginin yayımlanacak olan sayısının kapağında yer aldığını teyit ettiğine ve ifadeleri savunduğuna dikkat çekildi.

Dilekçede "Anayasa'nın 4. maddesi uyarınca Anayasanın 1. maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Dolayısıyla şüpheliler tarafından yapılan hilafet çağrısının hukuk içerisinde, silahsız ve barışçıl yollarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığı değerlendirildiğinde, şüphelilerin eyleminin Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümleri karşısında silahlı isyana tahrik niteliğinde olduğu açıktır" denildi.

Dilekçede "Gerçek Hayat dergisinin yayınlanacak olan kapağında yapılan hilafet çağrısının demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik niteliğinde bir çağrı olduğu; ayrımcılığa davet edilerek halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi kabul edilemez hükümlerine aykırı davranmaya tahrik edildiği görülmektedir" ifadesine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde "Şüpheliler, Twitter üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kanunlara uymamaya tahrik suçlarını işlemiş olup, Gerçek Hayat dergisinin şikayete konu sayısının yayınlanması halinde şüphelilerin yanında yayın sorumluları hakkında da gerekli soruşturmanın yürütülerek cezalandırılmalarını talep zorunluluğu doğmuştur" denildi.