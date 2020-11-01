Ankara Ayrancı Semt Evi yola çıktı

TKP’nin semt evlerine Ankara’da bir yenisi daha eklendi. Ankara Ayrancı Semt Evi bugün düzenlenen etkinlikle açıldı.

Pandemi önlemleri gözetilerek düzenlenen, mahalle halkının ilgi gösterdiği etkinlikte ilk olarak Semt Evi adına Duygu Sezer bir açılış konuşması yaptı.

Sezer, konuşmasında Ayrancı’da uzun süredir yaptıkları çalışmanın sonunda semt evinin açılışını yaptıklarını dile getirdi. Semt evinin dayanışmanın, birlikte üretmenin, birlikte mücadelenin adresi olacağını vurgulayan Sezer, semt evlerinin önümüzdeki dönem programını da duyurdu.

Sezer’in ardından TKP Ankara İl Komitesi adına konuşan Ali Ufuk Arikan, semt evlerinin ülkedeki tabloya bakıp umutsuzluğa düşenlere, patronların hakkını gasp ettiği işçilere, emekçi kadınlara, öğrencilere uzatılan bir dayanışma eli olduğunu, bu elin ve sesin ülkenin birçok yerinde yayılmaya, güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Konuşmasında 29 Ekim’de ve ardından İzmir depremi sonrası yaşananlara atıf yapan Arikan, “29 Ekim’de birilerinin tasfiye ettikleri Cumhuriyet’i sembolik bir anıya, diğerlerinin ise çelenk bırakma seremonisine devrettiğini, komünistlerin yasağa rağmen 29 Ekim’de sokakta olduğunu, bu ülkede cumhuriyete gerçekten sahip çıkanların, sosyalist cumhuriyeti kurma sözü veren komünistler olduğunu dile getirdi.

İzmir'deki depreme de değinen Arikan, yaşanan skandalların iktidarın, bu ülkeyi yönetenlerin ne kadar aciz olduğunu bir kez daha gösterdiğini söylerken, “Bugün depremin en ağır hasarı verdiği Bayraklı’da, tıpkı burada olduğu gibi bir semt evi dayanışmayı örgütlüyor, bu ses, bu dayanışma daha da büyümeli. Bu semt evi de bu sesin örgütleyicilerinden biri olmak üzere yola çıkıyor” diye konuştu.

Açılış etkinliği, müzik dinletisiyle sona erdi.