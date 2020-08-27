Ankara-Atina arabulucusu görüşmeleri yorumlarken mikrofon açık kaldı: 'Türk tarafı zordu'

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki Doğu Akdeniz’le ilgili konuşma mikrofon açık kalınca kameralara yansıdı.

Dün Berlin’de Avrupa savunma bakanları zirvesi sırasında ortak basın basın toplantısı düzenleyen ikilinin, kendi aralarında yaptıkları, Türkiye ile Yunanistan krizine dair arabuluculuk görüşmelerine ilişkin değerlendirmeler mikrofon açık kalınca kaydedildi.

Videoda Borrell, Kramp-Karrenbauer'e görüşmelerin nasıl geçtiğini soruyor. Alman bakan “Zor” diye yanıt veriyor ve ekliyor: “Yunan tarafında biraz daha kolaydı ama Türk tarafında gerçekten zordu.”

Borrell bunun üzerine, Atina ile Kahire arasındaki son münhasır ekonomik bölge anlaşmasını kast ederek “Türkler Mısır’la bu anlaşmadan ötürü çok kızgınlar” diyor ve ekliyor: “Yunanistan’ı güvenilmez buluyorlar.”