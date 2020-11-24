'Ankapark’ta tahliye süreci kamuya açık yapılmalı'

Melih Gökçek döneminin milyonlar harcanan hukuksuz projesi olarak defalarca kamuoyunun gündemine gelen Ankapark'ta sürecin sonuna geliniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi, "Belgelerin ortaya konduğu yargı sürecinde yargı kararlarına rağmen yönetenler tarafından gereği yapılmadığı için, Ankaralıya 750 milyon dolara mal oldu. Ankara’nın kara deliklerinden birisi olan Ankapark’ın belediyeye devrine ilişkin süreçte sona gelindi. Ankapark tasfiye ve tahliye işlemleri başladı" dedi.

Oda, Cumhurbaşkanı tarafından övgüyle açılan Ankapark,’ın, 5 kez iptal edilen ancak Melih Gökçek’i kurtarma operasyonu olarak, her türlü olumsuzluğa rağmen yapılan işletme ihalesinden de zararla çıkıldığını hatırlattı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişikliğinden açılışının yapıldığı güne kadar Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarında Atatürk’ün vasiyet ve şartlı bağışının ihlal edildiğini, Ankapark‘a yapılan 750 milyon dolar bütçenin halkın cebinden çıktığını, AOÇ alanlarının vasiyet dışında kullanılarak, halktan alınıp özel sermayeye devredildiğini anımsattı.

Ankapark’ın tasfiye ve tahliye işlemlerini değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarında hukuksuz olarak inşa edilen Ankapark’ta sona gelindi. Böyle olacağı baştan belliydi. Bu Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışını ihlal ve israf projelerinin kaçınılmaz sonudur” dedi.

'Ankapark’ta aslına rücu süreci başlatılmalıdır'

"Açıldığı gün itibariyle zarar eden, işçilerinin maaşlarını ödeyemeyen Ankapark için Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak AOÇ arazileri içerisinde bir işletme olamayacağını söyledik" diyen Candan şöyle devam etti:

"Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 20 Şubat 2020 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında Ankapark’ın kapatılmış olduğu haberleri üzerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankapark için söylediği 'Yıllık 10 milyon ziyaretçi bekliyoruz' sözlerini hatırlattık. O zaman Ankapark’ın, kapatılacağının zaten halk tarafından da bilindiğini, kenti yönetenlerin bilimi, tekniği ve aklı kendine rehber edinmezse Ankapark gibi sonuçlarla daha çok karşılaşılacağını söylemiştik. Ve Ankapark’ın geleceğine dair görüşlerimiz günde çok netti. Ankapark’ta yapılacak iş çok ortada.. Orayı tasfiye edecekler. Tasfiye ederken de oradaki 750 milyon doları Melih Gökçek’ten tazmin edecekler.

Büyükşehir Belediyesi, AOÇ birinci derece mutlak tarım arazisi olan alana uygun kullanımlar yapacak. Hayvanat bahçesini tekrar açacak. Bu kentin çocukları artık hayvanat bahçesine gidemiyor. Kim yok etti? Melih Gökçek. Oradaki oyuncakların da bakımlarını yapıp Anadolu’nun en ücra köşesine götürsünler, oralardaki çocuklar kullansın. Dolayısıyla orası tasfiye edilip, boşaltılsın ve AOÇ amacına uygun hale getirilsin. Başkent’in yüzüncü yılı olan 2023 yılında AOÇ’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emaneti olan Ankara’nın yüz akı olarak tekrar gün yüzüne çıkması gerekiyor. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği alanlarından olan Ankapark’ta aslına rücü çalışmalarını başlatmalıdır."

'Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz'

Candan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan açıklamalarda 750 milyon dolar gibi olağanüstü bir para harcanmış olan Ankapark’a yapılan tüm ihalelerle ilgili sorduğumuz sorulara dönemin Fen İşleri Daire Başkanı ve Ankapark Genel Müdürü’nün cevap vermemelerinin sonuca bir faydası olmadı. Artık hukukun üstünlüğü ve kamu görevi vicdanından kaçamayacaklarını anlamışlardır, bugün bir kez daha Melih Gökçek ve dönemin bürokratları haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ankapark batık bir projedir, kaçak bir projedir, Atatürk’ün vasiyetini ihlal den bir projedir. Bu ihanete ortak olanlar elbet yargılanacaklar" dedi.

Ankapark’ı neden Kaymakamlık tahliye ediyor?

Ankapark’ın tahliye işleminin Yenimahalle Kaymakamlığı’nca yapılacağı bilgisinin şaşkınlık verici olduğunu söyleyen Candan, "Tasfiye ve tahliye işleminin kaymakamlık tarafından yapılmasının ne anlama geldiğinin kamuoyuna açıklanması gerekir. Tahliye sürecinde silikon oyuncaklara ve çadırlara yapılan imalatların tekniği konusunda, Melih Gökçek ve ekibinin yapmış olduğu aykırılıkların tahliye işlemleri sırasında tespit edileceği için mi bu şekilde işlem yapılıyor?" dedi.

Candan, “Ankapark’ın tasfiyesi ve tahliyesi, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir kent suçunun tahliyesidir, bu işlem kamuoyuna açık yapılmalıdır. Belediye kanununda yer alan hükmü ile meslek odalarının ihtisas komisyonu gibi çalışabileceği gerçeği unutulmamalı, tahliye ve tasfiye işlemleri esnasında meslek odalarından bir komisyon kurulmalıdır" diye konuştu.