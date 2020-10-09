Ankapark için son ihtarname çekildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ancak atıl durumda kalıp demir yığınına dönüp çürüyen Ankapark için sona gelindi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş, maliyetini 750 milyon dolar olarak açıkladığı ve 2018 yılında işletmesi özel bir şirkete verilen Ankapark'ın geri alınması için harekete geçti. Parkın 30 gün içerisinde tahliye edilmesi istendi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, tesisin 30 gün içerisinde belediyeye teslim edilmesi, aksi halde kaymakamlık yolu ile tahliyesinin sağlanacağı bildirildi. Ankapark'ı işletmeye başlayan ve müşteri gelmediği için 7 ay sonra parkı hizmete kapatan şirket, 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL kirayı ödemedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de sözleşmeyi fesih öncesi 90 günlük fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödemeyi yapmayan şirketin ihaleyi aldığında teminat mektuplarının karşılığı olarak yatırdığı 26 milyon 400 bin TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir olarak kaydedildi.

90 günlük fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından Belediye, işletmeciye sözleşme gereği parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde son ihtarnameyi gönderdi. Ankapark'ın bundan sonraki akıbetine sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve vatandaşların fikri alınarak karar verecek.

Ne olmuştu?

750 milyon dolar harcanarak yapılan ancak daha birinci yılın sonunu göremeden kapanan Ankapark, yüzlerce işçinin maaşını ödememişti.

Yeni firma, 2,5 milyon TL'ye ulaşan borcunu ödeyemeyince Ankapark yine karanlıkta kalırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mecburen bu ayın sonuna kadar bekleyeceğiz. Geçen ayın sonuna kadar işletme bedelini ödemeyince sözleşme gereği bir ay mühlet verildi. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmezse ihtarname yollayacağız ve Belediye olarak el koyacağız. Ondan sonra vatandaşlarımızla beraber burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız. O alanı nasıl kullanacağımıza yönelik bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.