Anıtkabir'de Lozan ziyaretine engel

Lozan Antlaşması'nın 97. yılı için Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen yurttaşlar Anıtkabir'in dezenfekte edildiği söylenerek içeriye alınmadı.
Yaşanan olayı Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Candan Karakuş, Twitter'dan duyurdu.
Halktv'ye konuşan Karakuş, "Dezenfekte edildiği gerekçesi ile içeriye alınmadık, Tandoğan kapısına geldik fakat burdan da içeriye alınmıyoruz" dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Lozan'ın 97. yılı için Anıtkabir'i ziyaret etmelerine izin verilmemesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Lozan’ın 97. Yıldönümünde, Kurucumuz Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan’ın mimarı ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün manevi huzuruna çıkmak isteyen Atatürkçü Düşünce Derneği heyeti Anıtkabir’e alınmıyor.— Atatürkçü Düşünce Derneği (@add_genelmerkez) July 24, 2020
Yazıklar Olsun!.. pic.twitter.com/j3iBw3P3Yj