29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'deki törende yine Erdoğan sloganları atıldı.
Devlet erkanının Misak-ı Milli Kulesi’ne geçişi sırasında bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişinin “Seni seviyoruz reis” diye bağırdığı görüldü.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende AKP Ankara İl Başkanlığına üye bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atmıştı.
Anıtkabir'de Erdoğan sloganları: Seni seviyoruz reis...https://t.co/FbaiwmMU7K pic.twitter.com/DRdSV7ofBW— soL Haber (@solhaberportali) October 29, 2020