Anıtkabir'de 10 Kasım töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Tören kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bırakırken, saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Erdoğan dışında diğer devlet erkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları hayırla yad edilecektir" ifadelerini yazdı.

Erdoğan'ın Anıtkabir'deki törenin ardından Saray'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.