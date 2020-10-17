Añez rejimi seçim gözlemcisi yabancı milletvekillerini tutukladı

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández Cuma günü, önümüzdeki Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaflığını gözlemlemek ve garanti altına almak için Bolivya'ya vardığında milletvekili Federico Fagioli'nin gizli polis tarafından tutuklandığını duyurdu.

Fernández, ülkesinin milletvekilinin tutuklanmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Fernández, Twitter'da paylaştığı mesajda, 18 Ekim seçimlerini gözlemlemek için Bolivya'ya gelen ülkesinin milletvekilleri heyetinin güvenliğine yönelik tehditten dolayı darbeci rejim lideri Jeanine Añez'i sorumlu tuttu.

Arjantin'deki siyasal parti Herkesin Cephesi yaptığı açıklamada, "Fagioli liderliğindeki Arjantin delegasyonuna karşı kötü muamele ve tehditler" olduğunu doğruladı.

Arjantin heyetinin tutuklanmasının ve kötü muamelesinin ardından Bolivyalı politikacılar da cuntanın hamlelerini kınadı.

Arjantin heyeti yaptığı açıklamada "Bolivya Senato Başkanı Eva Copa tarafından Pazar günkü seçimler için uluslararası seçimlere eşlik edecek gözlemciler olarak davet edildik. Varışımızın ardından Cochabamba Havaalanını sorunsuz geçtik ancak La Paz'a vardığımızda gözaltına alındık" dedi.

Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) Devlet Başkanı adayı Luis Arce, seçim sürecinde şeffaflığı garanti altına almak için uluslararası gözlemcilerin haklarına saygı gösterilmesini talep etti.

Çokuluslu Yasama Meclisi (PLA) başkanı Eva Copa, Jeanine Añez hükümetinden seçimlere eşlik etmek için davet edilen kurumların temsilcilerinin girişini güvence altına almasını talep etti.