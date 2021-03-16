Andımız tartışmalarına Trabzon narkotik de katıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozdu.

Danıştay'ın vermiş olduğu 'andımız' kararına dönük tepkilere Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik şubesi de katıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda bir operasyonda ele geçirilmiş iki tabancanın, bir miktar esrarın yanında ele geçirilen kurşunlarla yazılmış 'andımız' yazısının olduğu fotoğraf paylaşıldı.