Anayasa Mahkemesi’nden 10 Ekim kararı

DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından çağrısı yapılan ‘Emek Barış Demokrasi Mitingi’nin yapılacağı Ankara Tren Garı kavşağında 10 Ekim 2015 günü iki ayrı patlama meydana geldi. Saldırıda 95 kişi öldü, 246 kişi de yaralandı.

Anayasa Mahkemesi Ankara Garı saldırısında yaralanan, sağ ayağında kalıcı hasar bulunan ve yüzde 19 engelli kalan Hasan Kılıç'ın, “Olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğine ilişkin iddiaların değerlendirilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasını karara bağladı.

Yüksek Mahkeme kararı şöyle:

Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine,

Yaşam hakkının usul boyutunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

Başvurucunun tazminat talebinin reddine,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Dosyada idarenin koruyucu önlem aldığına ilişkin delil yok

Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi:

“Başvurucunun yaşamını koruyucu önlemleri almayan idarenin, yaralanmasına neden olan olaydan kusuruna istinaden sorumlu olduğuna ilişkin iddiaları yönünden uyuşmazlığın çözümü için gerekli delillerin toplandığının, İdare Mahkemesince verilen kararda ortaya koyulmaması, mevcut delillerin anılan kararda değerlendirilmemesi ve başvurucunun zikredilen iddialarının derece mahkemelerince verilen kararlarda karşılanmaması nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir.”