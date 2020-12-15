Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu bugün değerlendirecek

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu bugün görüşecek. Kavala, hakkındaki tutukluluk kararının hukuki olmadığı ve kişi hürriyetini ve güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019'da Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğuna hükmederek serbest bırakılmasına karar vermişti.

Türkiye'nin karara uymaması üzerine de AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, denetim süreci başlatmıştı.

Avrupa Konseyi Almanya Daimi Temsilciği, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "AİHM'e taraf olan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymakla yükümlüdür" denildi.

Bir süredir Türkiye'deki reform tartışmalarında Kavala'nın tutukluluğu da gündeme geliyor. Bülent Arınç parti çevresinden tepki çeken, sonra da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden istifasına neden olan açıklamasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.