Anayasa Mahkemesi Kavala görüşmesini erteledi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi davasından beraat eden ancak hakkında casusluk gerekçesiyle yeniden tutuklama kararı çıkarılan Osman Kavala'nın başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyordu.

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun hukuki olmadığına ilişkin yaptığı bireysel başvuru görüşmesini ertelediğini duyurdu.

Kavala, Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla 1 Kasım 2017’de tutuklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Aralık 2019’da Kavala hakkında ihlal kararı verdi ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak yerel mahkeme Kavala’yı tahliye etmedi. Yargılama sonucunda Kavala, 18 Şubat 2020’de de tüm suçlardan beraat etti.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verdi. Kavala, 19 Şubat 2020’de tutuklandı. 9 Mart’ta ise bu kez “askeri ve siyasal casusluk” suçundan tutuklandı.