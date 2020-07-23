Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi ayrıca bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddettiğini de bildirdi.
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti.
Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi ayrıca bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddettiğini de bildirdi.