Anayasa Mahkemesi, çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çoklu baro sisteminin iptali talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddettiğini de bildirdi.

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