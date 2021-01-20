ANAP Genel Başkanı da ‘devlet büyüğü’ kontenjanından aşı yaptırdı

"Devlet büyüklerine" aşı ayrıcalığı tanımasının ardından aşı yaptıranlar arasına Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.
Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Çelebi, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından hastaneden ayrıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "topluma örnek olmaları" için Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı aşı yaptırmaya çağırmıştı.
Çağrı kapsamında aşı yaptıran isimler:
- AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
- İYİP Genel Başkanı Meral Akşener
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Meclis'te yer almamasına rağmen aşı yaptıranlar arasında yer aldı.